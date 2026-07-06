Attentato a Sigfrido Ranucci indagato l'imprenditore Valter Lavitola | è il presunto mandante

L'imprenditore e ex giornalista Valter Lavitola è stato indagato come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione a suo carico e a quello di un'altra persona coinvolta.

Il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci è l'imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola. Indagato insieme a un'altra persona, è stato perquisito dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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