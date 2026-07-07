Attentato a Ranucci indagato Lavitola | contestato il reato di strage e associazione mafiosa Ranucci | Sono stordito è un amico

Valter Lavitola risulta indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci. La procura ha contestato a Lavitola i reati di strage e associazione mafiosa. Ranucci ha dichiarato di essere stordito e ha aggiunto che Lavitola è un amico. La notizia ha suscitato molta attenzione, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle indagini o sulle motivazioni dell’attacco.

La notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola per l’attentato subito da Sigfrido Ranucci ha colpito molti. L’iniziativa della procura di Roma è stata inaspettata e ribalta tutte le ipotesi che finora erano state avanzate sulla matrice dell’ordigno piazzato davanti a casa del conduttore, che fortunatamente non ha fatto vittime. Con Lavitola sono indagati anche Pellegrino D'Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Luca Amato, Marika De Filippis e Clesio Tavares Gomes. A tutti loro vengono contestati a vario titolo i reati di tentato delitto di strage, detenzione, porto e impiego illegale di esplosivi, danneggiamento aggravato e minaccia aggravata, tutti contestati con l'aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Attentato Ranucci, Lavitola indagato come presunto mandante. Contestato anche il reato di strage

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A Lavitola contestato il reato di strage e associazione mafiosa. Ranucci: “Sono stordito, è un amico”Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver pianificato un attentato e di associazione mafiosa.

Attentato Ranucci, a Valter Lavitola contestato i reati di strage e associazione mafiosaA ottobre 2025, un attentato è stato compiuto contro il giornalista nel cortile di casa sua a Pomezia.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante; Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante; Attentato Ranucci, indagato Lavitola come presunto mandante; L'imprenditore Valter Lavitola è indagato come mandante per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.

Ranucci e la svolta sull’attentato, il conduttore di Report: Lavitola indagato? Sono stordito, era un amico e una mia fonte x.com

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Attentato a Ranucci, indagato Lavitola: contestato il reato di strage e associazione mafiosa. Ranucci: Sono stordito, è un amicoSono in tutto 6, oltre all’imprenditore, gli indagati a vario titolo per l’ordigno esploso davanti a casa del conduttore di Report. L'imprenditore: Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere ... msn.com

Perché Valter Lavitola è considerato il mandante dell’attentato a Ranucci: cosa dicono le carte della procuraÈ Valter Lavitola, secondo gli inquirenti, il mandante dell'attentato avvenuto lo scorso 16 ottobre davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci. L'imprenditore, coinvolto già in passato in vari procedime ... fanpage.it