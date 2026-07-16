Nuova truffa sulla richiesta di rimborso per il treno in ritardo l' allarme sull' sms che svuota il conto

Una nuova truffa via SMS mira ai viaggiatori ferroviari, promettendo rimborsi per treni in ritardo. La Polizia postale ha segnalato un'operazione di smishing che utilizza messaggi fraudolenti per indurre le vittime a condividere dati personali e bancari. Questa campagna potrebbe causare il furto di denaro dai conti correnti degli utenti coinvolti. È consigliato evitare di cliccare sui link presenti negli sms sospetti e non fornire informazioni sensibili.

Un sms che promette un rimborso per un treno in ritardo può nascondere quella che è una nuova truffa. La Polizia postale ha segnalato una nuova campagna di smishing che prende di mira i passeggeri ferroviari e potrebbe portare a far svuotare il proprio conto. Truffa del rimborso per il treno in ritardo, come funziona Il falso sito che imita Trenitalia Perché il conto può essere svuotato I segnali per riconoscere il falso sms Cosa fare se arriva il messaggio Truffa del rimborso per il treno in ritardo, come funziona A riportare la notizia della nuova truffa è Il Fatto Quotidiano. Si tratta una forma di frode digitale che utilizza gli sms per ingannare gli utenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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