Un messaggio che promette un rimborso per un treno in ritardo può sembrare una buona notizia, ma dietro l’apparente comunicazione di servizio si nasconde una nuova truffa online. La Polizia postale ha infatti segnalato una campagna di smishing, ovvero una frode che sfrutta gli Sms per convincere gli utenti a fornire dati personali e informazioni bancarie. A finire nel mirino dei truffatori sono questa volta i passeggeri ferroviari. Il messaggio inviato sembra provenire da Trenitalia e informa l’utente della possibilità di ottenere un’indennità per un presunto ritardo del viaggio. Per ricevere il rimborso, la vittima viene invitata a cliccare su un link e compilare un modulo online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Clicca qui per ottenere il rimborso per il ritardo del treno”: ecco il nuovo sms truffa che ruba informazioni personali e carte di pagamento

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