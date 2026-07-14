Hai autorizzato un pagamento da 1.200 euro | il finto SMS di Nexi è una truffa che svuota il conto

Un SMS fraudolento, che si spaccia per Nexi, invita gli utenti a confermare un pagamento di 1.200 euro. La vittima, spaventata dall’importo, viene indirizzata a chiamare un falso servizio clienti. In seguito, i truffatori chiedono i dati della carta di pagamento, permettendo loro di svuotare il conto. La truffa sfrutta il nome dell’azienda per ingannare e indurre a condividere informazioni sensibili.

Una truffa via SMS sfrutta il nome di Nexi inviando finte autorizzazioni di pagamenti agli utenti. Spaventata per l'elevato importo dell'addebito, la vittima viene invitata a chiamare un finto servizio clienti che invita a condividere i dati della carta con cui i criminali svuotano il conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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