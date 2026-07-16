Nella giornata di oggi si sono verificati nuovi raid in Iran, con le forze militari che hanno annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino al termine delle operazioni. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha affermato in un’intervista che gli attacchi contro l’Iran continueranno fino a quando non deciderà di interromperli. Nessun dettaglio su eventuali responsabilità o obiettivi specifici è stato fornito.

Donald Trump, in un’intervista a Fox, ha dichiarato che gli attacchi contro l’Iran proseguiranno fino a quando non sarà lui stesso a decidere di fermarli. Il presidente statunitense ha inoltre sottolineato che, sebbene gli Stati Uniti colpiranno gli obiettivi del settore energetico “prima o poi”, per il momento l’energia sarà lasciata per ultima. Per la prossima settimana, infatti, Trump ha evidenziato che i target dell’offensiva saranno le centrali elettriche e i ponti. “Alle 15 (ora americana, le 21 in Italia di ieri sera, Ndr) le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno avviato un’ulteriore serie di attacchi contro l’Iran, per continuare a indebolire le capacità iraniane impiegate per colpire il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Nuova ondata di raid in Iran, i Pasdaran dichiarano lo stretto di Hormuz chiuso fino alla fine degli attacchi USA

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Trump anuncia plan para extraer el petróleo de Ormuz mientras bombardean Irán.

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