Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran, provocando almeno 14 morti. L’attacco ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici per il traffico marittimo. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sulle zone colpite. La chiusura dello stretto interrompe temporaneamente il transito di navi nella regione.

In Iran questa notte ci sono stato nuovi attacchi da parte degli Usa, e si richiude lo Stretto di Hormuz. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, nuovi attacchi Usa con 14 morti. Chiuso lo Stretto di Hormuz

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