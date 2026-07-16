nuova legge elettorale le ultime notizie in diretta

Il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito in aula che il suo partito si concentrerà su questioni ritenute rilevanti, secondo quanto dichiarato nel suo intervento. La sua posizione si inserisce in un contesto di discussioni sulla nuova legge elettorale. La dichiarazione è stata fatta mentre si discuteva di temi legislativi e di possibili cambiamenti nel sistema di voto. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali proposte o modifiche legislative.

Il leader M5S Giuseppe Conte continua alla Camera sulla linea del suo post di ieri: «La gente penserà che ci stiamo occupandi di temi importanti. Si staranno occupando di cali degli stipendi, prezzi alle stelle, liste della sanità, sicurezza? Invece no, stiamo lavorando sulla legge elettorale, in questo momento cambiare le regole del gioco è la priprità per la maggioranza. E si ricorre all'artifizio, alla truffa, un'alterazione della realtà: si fa credere che questa legge sia per dare più potere agli italiani. Ma gli italiani non sono sciocchi, e sanno che questa legge è fatta per restituire ancora più potere al capo, per imbullonarvi alle poltrone, l'accordo raggiunto in maggioranza è un accordo blindato, dove nel listone i capilista sono decisi dai partiti, e lo stesso succede per i listini. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Nuova legge elettorale in Aula il 26 giugno

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