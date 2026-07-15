La discussione sulla nuova legge elettorale riprende oggi alla Camera, con il governo sotto pressione sulle preferenze. La premier ha chiesto una riflessione, mentre la leader dell'opposizione ha chiesto le dimissioni della maggioranza, accusandola di essere fratturata. Ieri, la maggioranza è stata sfiduciata dai propri deputati, che hanno contestato l'approccio del governo alla proposta di legge, giudicata piena di problemi.

Ieri «è successo che la maggioranza è andata sotto, è successo che il governo è stato sfiduciato dagli stessi deputati della maggioranza, perché hanno punito evidentemente l'arroganza con cui Giorgia Meloni cercava di imporre una legge elettorale che era piena di problemi». Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai microfoni di Rtl 102.5, parlando di «Maggioranza fratturata: è chiaro che dovrebbero andare a casa».«Noi l'abbiamo definita da subito irricevibile perché fra le altre cose ha un premio abnorme che permetterebbe di raggiungere quasi da soli i voti che servono ad esempio per eleggere il presidente della Repubblica, insomma un antipasto di premierato. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuova legge elettorale, le ultime notizie in diretta | Governo sotto sulle preferenze. Oggi riprende la discussione alla Camera. Meloni: «Serve una riflessione». Schlein: «Maggioranza fratturata, vadano a casa»

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Il testo della nuova legge elettorale è stato depositato ieri sia alla Camera sia al Senato

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