Nuova legge elettorale le ultime notizie in diretta | Via libera al limite di 220 deputati e 113 senatori Vannacci | Meloni faccia votare emendamento Fn sulle preferenze

Da roma.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento ha approvato il limite di 220 deputati e 113 senatori per la nuova legge elettorale. Vannacci ha chiesto alla presidente del Consiglio di far votare l’emendamento del Movimento 5 Stelle sulle preferenze, ma il centrodestra è stato bocciato su questa proposta. La discussione si è concentrata su vari emendamenti, senza ulteriori approvazioni per le preferenze. La votazione si è conclusa con il rifiuto del centrodestra di sostenere l’emendamento.

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Nuova legge elettorale: il centrodestra è stato bocciato sull'emendamento sulle preferenze per un voto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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