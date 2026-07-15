Nuova legge elettorale le ultime notizie in diretta | Via libera al limite di 220 deputati e 113 senatori Vannacci | Meloni faccia votare emendamento Fn sulle preferenze

Notizia in breve

Il Parlamento ha approvato il limite di 220 deputati e 113 senatori per la nuova legge elettorale. Vannacci ha chiesto alla presidente del Consiglio di far votare l’emendamento del Movimento 5 Stelle sulle preferenze, ma il centrodestra è stato bocciato su questa proposta. La discussione si è concentrata su vari emendamenti, senza ulteriori approvazioni per le preferenze. La votazione si è conclusa con il rifiuto del centrodestra di sostenere l’emendamento.