Oggi si svolge il voto finale sulla nuova legge elettorale, con i lavori iniziati alle 9.30 e previsto il voto alle 11.30. Durante la discussione, sono stati approvati gli ultimi emendamenti. Il leader di un partito ha dichiarato che il governo cerca l'inamovibilità e non la stabilità. Per il 2027, il calendario segnala come prima domenica di aprile il 4, evitando alcune festività di primavera.

I lavori si sono aperti alle 9.30. Dopo la votazione degli ultimi emendamenti, intorno alle 11.30 è previsto il voto finale. (Francesco Verderami) Scorrendo il calendario del 2027, dopo aver fatto attenzione a evitare alcune festività di primavera, ha marcato in rosso la prima domenica di aprile: il 4. È quella la data in cui Giorgia Meloni intende andare al voto. Per la premier non sarà facile arrivare a quell’appuntamento con la nuova legge elettorale, non foss’altro perché di qui ad allora dovrà gestire anche la nuova coalizione, composta da due partiti della Lega e due partiti di Forza Italia. Il voto segreto alla Camera sulle preferenze ha certificato lo sdoppiamento di cui Meloni era già consapevole. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuova legge elettorale, le ultime notizie in diretta | Oggi il voto finale. Conte (M5S): «Il governo non mira alla stabilità, ma all'inamovibilità»

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NUOVA LEGGE ELETTORALE. SCHLEIN: E INACCETTABILE IL GOVERNO VUOLE FAVORIRSI

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