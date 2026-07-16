Sono in corso da circa un'ora in aula alla Camera le dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale. Mentre interviene il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte sono ancora semi vuoti banchi del governo. Vuoto lo scranno della premier Giorgia Meloni, presenti la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati che ha seguito il provvedimento dall'inizio dell'iter, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la sottosegretaria ai Rapporti con il Prlamento Matilde Siracusano. Il ministro del Turismo Mazzi. Il viceministro all'Economia Maurizio Leo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Nuova legge elettorale, le ultime notizie in diretta | Conte (M5S): «Legge truffa, i candidati prestampati dalle segreterie di partito, e il soffitto di cristallo viene rinforzato col cemento armato»

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