La Camera ha approvato con 208 voti favorevoli, 143 contrari e tre astenuti l’articolo 1 della nuova legge elettorale. La riforma prevede il premio di maggioranza e l’indicazione del candidato premier. È il primo passo del processo di modifica delle norme elettorali in discussione. La discussione proseguirà con altri articoli della proposta di legge.

Un primo mattone della nuova legge elettorale è stato posato. L’Aula della Camera ha approvato l’articolo 1 della riforma con 208 voti favorevoli, 143 contrari e tre astenuti. Un risultato arrivato al termine di uno scrutinio segreto e che dà il via libera al cuore del nuovo sistema di voto voluto dal centrodestra. Il meccanismo prevede un impianto proporzionale corretto da un premio di maggioranza: 70 deputati e 35 senatori saranno assegnati alla lista o alla coalizione capace di raggiungere almeno il 42 per cento dei consensi. L’obiettivo è garantire una maggioranza parlamentare riconoscibile, evitando che il risultato delle urne venga successivamente ribaltato dalle trattative tra i partiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal premio di maggioranza all'indicazione del premier, cosa prevede il cuore della legge elettorale all'esame della Camera

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Nuova legge elettorale Stabilicum: stabilità o controllo del potere

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