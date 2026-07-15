Alla Camera, è stato respinto un emendamento che prevedeva il reingresso delle preferenze nella riforma elettorale. La proposta è stata bocciata anche questa volta, dopo il rifiuto di un emendamento simile presentato dal centrodestra. La maggioranza si è divisa sulla questione, mentre è stato approvato il voto dei cittadini residenti all'estero. La discussione sulla riforma prosegue con altri passaggi parlamentari.

Nuovo passaggio parlamentare e nuovo colpo di scena alla Camera sulla riforma elettorale. Anche questa volta, però, il risultato non cambia: l’Aula ha respinto un altro emendamento che puntava a reintrodurre le preferenze, dopo aver già bocciato quello presentato dal centrodestra. A essere respinta è stata ora anche la proposta di Futuro Nazionale. FdI vota con Futuro Nazionale, Lega e Forza Italia contrari. Il voto ha evidenziato ancora una volta le diverse sensibilità all’interno della maggioranza. Fratelli d’Italia, richiamando il principio della “coerenza”, ha sostenuto per la prima volta l’emendamento presentato dai parlamentari di Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato la loro contrarietà, determinandone la bocciatura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Riforma elettorale, la Camera boccia ancora le preferenze: maggioranza divisa, sì al voto dei fuorisede

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Legge elettorale, la Camera boccia l'emendamento sulle preferenze: il boato in Aula dell'opposizione

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