Il 29 aprile in alcune tradizioni si ricorda la preghiera del mattino dedicata a San Giuseppe, considerato custode della Santa Famiglia. In questa occasione, si chiede la sua intercessione per proteggere e accompagnare le persone durante la giornata, affidando a lui le fatiche, le speranze e i passi futuri. La preghiera si concentra sull’invocazione della sua protezione e presenza spirituale.

Iniziamo questo nuovo giorno mettendoci sotto il manto protettivo di San Giuseppe: a lui, custode della Santa Famiglia, affidiamo le nostre fatiche, le speranze e ogni passo di questo 29 aprile. L’inizio di questo 29 aprile ci invita a rinnovare la nostra alleanza con il Cielo. Spesso affrontiamo le ore del giorno con il cuore colmo di preoccupazioni, ma oggi vogliamo fermarci un istante per consegnare ogni nostro progetto e ogni affanno alla custodia di San Giuseppe e della Vergine Maria. Iniziare la giornata sotto il loro sguardo significa non camminare mai soli. Chiediamo la grazia di una mente lucida e di un cuore aperto, affinché ogni nostra parola sia strumento di pace e ogni nostro gesto rifletta la bontà del Padre.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 29 aprile: chiediamo la potente intercessione di San Giuseppe

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