Notte di fuoco a Teheran sale la tensione nel Golfo Atteso a Washington l' incontro Trump-Netanyahu

A Teheran, poco dopo le 2:40 del mattino, si sono udite diverse esplosioni che hanno fatto scattare il sistema di difesa aerea. La città è stata svegliata da sirene e boati, con le esplosioni che hanno provocato allarmi e rumori forti in tutta la zona. La notte si è fatta più tesa, mentre nel Golfo si intensificano le tensioni. A Washington si attende l'incontro tra i leader di Stati Uniti e Israele.

Un'altra notte di sirene e boati ha scosso Teheran. Poco dopo le 2:40 ora locale, la capitale iraniana è stata svegliata da una serie di esplosioni che hanno costretto all'attivazione del sistema di difesa aerea. Le agenzie di stampa iraniane hanno offerto versioni non del tutto coincidenti sull'origine del fragore: Tasnim ha collegato i boati alle aree di Parchin e Pakdasht, segnalando che il rumore si sarebbe udito anche a est e a ovest della città, mentre Fars ha attribuito il tutto all'intercettazione di alcuni proiettili sopra Pakdasht da parte della contraerea. Poche ore più tardi è arrivata la conferma da Washington. Il Comando... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Tehran must burn: Tensions rise as Israel vows response to Iranian missile attack

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