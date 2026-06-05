Iran | no al vertice con Trump sale la tensione nel Golfo

L'Iran ha rifiutato un vertice proposto dagli Stati Uniti con l'ex presidente Donald Trump, aumentando la tensione nella regione del Golfo. La decisione è arrivata dopo che sono stati segnalati nuovi scontri tra le forze iraniane e navi straniere nel porto di Al Fahal. L’attacco al porto ha causato preoccupazioni sui prezzi energetici, che sono aumentati nelle ultime ore. La situazione resta volatile e senza contatti ufficiali tra le parti.

Perché Teheran ha rifiutato l'incontro proposto da Donald Trump?. Come influirà l'attacco al porto di Al Fahal sui prezzi energetici?. Quali condizioni chiede l'Iran per sbloccare le riserve di uranio?. Dove ha posizionato Israele le sue nuove unità di intelligence?.? In Breve Esplosione porto Al Fahal in Oman causata da droni durante operazioni greggio. Rafael Grossi ipotizza accordo nucleare tramite architettura negoziale a Ginevra. Israele potenzia intelligence in Azerbaigian, Iraq, Somaliland ed Emirati Arabi Uniti. Crisi energetica colpisce 45 milioni di persone secondo il Programma alimentare mondiale. Teheran rifiuta il vertice con Trump e le tensioni nel Golfo dell’Oman si inaspriscono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Iranian FM on Trump negotiations and war

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