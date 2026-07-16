Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero

Il ministro della Giustizia ha avviato l’istruttoria per concedere la grazia a Mario Roggero. La procedura riguarda l’esame della domanda di clemenza presentata dal detenuto. Non sono stati forniti dettagli sui motivi o sulla tempistica del procedimento. La decisione finale sarà presa sulla base delle risultanze dell’istruttoria.

«Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato l’ istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero ». È quanto comunicato direttamente da Via Arenula in riferimento al caso del gioielliere 72enne di Gallo di Grinzane (Cuneo), che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo in seguito a un colpo nel suo negozio, per il quale ieri è arrivata dalla Cassazione la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero. — Ministero Giustizia (@minGiustizia) July 16, 2026 La mobilitazione del governo per la grazia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Il ministro della Giustizia NORDIO avvia la procedura per la GRAZIA al gioielliere MARIO ROGGERO

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