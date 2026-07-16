Il loculo di un cimitero è stato trovato utilizzato come deposito, con altri corpi tumulati senza comunicazione. La scoperta riguarda il nonno di una nota famiglia e ha portato a un procedimento legale. Le autorità hanno verificato che nel loculo sono stati inseriti altri resti mortali senza autorizzazione ufficiale. La vicenda si sviluppa attraverso documenti e carte bollate, evidenziando irregolarità nella gestione delle sepolture.

Medicina, 16 luglio 2026 – Una storia che sembra uscita da un romanzo, e che invece è tutta vera, con tanto di carte bollate. Protagonisti di questa disavventura cimiteriale sono Niccolò Rocco di Torrepadula e la moglie Luigia Bulgarelli. Un cognome che non passa inosservato dal momento che la signora Luigia è la sorella di Giacomo Bulgarelli, il celebre e compianto capitano rossoblù dello scudetto del ‘64. Tutto parte da un documento datato 5 febbraio 1933. In quel giorno l’allora podestà del Comune di Medicina concede a Giacomo Bulgarelli, omonimo nonno di Giacomino, fratello della signora Luigia, l’uso perpetuo di una tomba di famiglia nel cimitero cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonno di Bulgarelli, la tomba è un caso: il loculo usato come ‘deposito’: “Tumulati altri morti senza dircelo”

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