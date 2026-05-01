Tomba di Pamela Genini l'appello dei carabinieri | Cerchiamo foto e video del loculo da ottobre a marzo

I carabinieri di Bergamo hanno diffuso un appello in cui chiedono ai cittadini di inviare foto e video del loculo di Pamela Genini, assassinata a Milano, che si trovava in un cimitero locale. L’iniziativa riguarda le immagini scattate tra ottobre 2025 e marzo 2026, periodo in cui si sono verificati atti di profanazione sulla tomba della ragazza. La richiesta è stata fatta dalla Procura per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.