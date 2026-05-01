Tomba di Pamela Genini l'appello dei carabinieri | Cerchiamo foto e video del loculo da ottobre a marzo
I carabinieri di Bergamo hanno diffuso un appello in cui chiedono ai cittadini di inviare foto e video del loculo di Pamela Genini, assassinata a Milano, che si trovava in un cimitero locale. L’iniziativa riguarda le immagini scattate tra ottobre 2025 e marzo 2026, periodo in cui si sono verificati atti di profanazione sulla tomba della ragazza. La richiesta è stata fatta dalla Procura per raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.
I carabinieri di Bergamo, su disposizione della Procura, hanno diramato un appello in cui chiedono di inviare foto e immagini, che risalgono al periodo tra ottobre 2025 e marzo 2026, del loculo di Pamela Genini, la ragazza uccisa a Milano, la cui tomba è stata profanata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Tomba di Pamela profanata, i carabinieri: “Cerchiamo foto e video del loculo da ottobre a marzo”Proseguono senza sosta le indagini sul caso della profanazione della salma di Pamela Genini: dopo aver trovato, nelle immagini della...
Pamela Genini e la tomba profanata, l’ex Francesco Dolci: “Era finita in un giro di riciclaggio, aveva paura”"Pamela era usata come copertura nel riciclaggio di denaro, se n'è accorta tardi", dice a Fanpage.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura.
Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci svela le minacce e si difende: Non mi nascondo, anzi aiutoFrancesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini: Sto preparando del materiale che potrebbe essere utile agli inquirenti, ricevo ancora minacce ... virgilio.it
Tomba di Pamela profanata, i carabinieri: Cerchiamo foto e video del loculo da ottobre a marzoL'appello dei militari dell'Arma per chiunque fosse in possesso di materiale utile alle indagini: Assicuriamo la massima riservatezza. Un contributo apparentemente marginale potrebbe risultare utile ... bergamonews.it
Che cosa faceva l’uomo ripreso dalle telecamere fuori dal cimitero, alle 2 di notte, pochi giorni prima che venisse scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini L’interrogativo apre a molteplici scenari - facebook.com facebook
La tomba di Pamela Genini è stata profanata per motivi economici #DentrolaNotizia x.com