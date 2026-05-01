Tomba di Pamela profanata i carabinieri | Cerchiamo foto e video del loculo da ottobre a marzo

Le forze dell'ordine stanno indagando sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, avvenuta tra ottobre e marzo. I carabinieri stanno raccogliendo foto e video del loculo, nel tentativo di identificare eventuali testimoni o prove utili. La vicenda ha suscitato attenzione e si continua a lavorare per fare luce su quanto accaduto. Le indagini sono in corso e nessuna dettaglio aggiuntivo è stato reso noto finora.

Proseguono senza sosta le indagini sul caso della profanazione della salma di Pamela Genini: dopo aver trovato, nelle immagini della videosorveglianza, un primo indizio sulla presenza di un uomo che pur non compiendo alcun reato stazionava all’esterno del cimitero di Strozza in orario notturno, ora i carabinieri cercano nuova collaborazione tra la cittadinanza. “Nell’ambito delle indagini finalizzate all’individuazione degli autori della profanazione – spiegano i militari del comando provinciale in una nota – emerge la necessità di acquisire il maggior numero di informazioni in relazione alla manomissione del loculo temporaneo in cui il feretro era stato tumulato il 24 ottobre 2025.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Tomba di Pamela profanata. Un velo copriva il volto. È stato lasciato nel loculoChi ha portato via la testa di Pamela Genini? È per cercare di dare una risposta a questo macabro mistero che ieri si è svolta l’autopsia sul corpo... Tomba di Pamela Genini profanata, l’inviato di Chi l’ha visto? trova un capello biondo a casa dell’ex: carabinieri da DolciI carabinieri hanno fatto un sopralluogo a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, a casa di Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, la 29enne... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata: trovato un capello biondo a casa dell'ex; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Dentro la Notizia: Pamela e la tomba profanata, chi è l'uomo ripreso dalle telecamere? Video; Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco Dolci. Tomba di Pamela profanata, i carabinieri: Cerchiamo foto e video del loculo da ottobre a marzoL'appello dei militari dell'Arma per chiunque fosse in possesso di materiale utile alle indagini: Assicuriamo la massima riservatezza. Un contributo apparentemente marginale potrebbe risultare utile ... bergamonews.it Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci svela le minacce e si difende: Non mi nascondo, anzi aiutoFrancesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini: Sto preparando del materiale che potrebbe essere utile agli inquirenti, ricevo ancora minacce ... virgilio.it Che cosa faceva l’uomo ripreso dalle telecamere fuori dal cimitero, alle 2 di notte, pochi giorni prima che venisse scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini L’interrogativo apre a molteplici scenari - facebook.com facebook La tomba di Pamela Genini è stata profanata per motivi economici #DentrolaNotizia x.com