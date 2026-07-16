Nonno di Bulgarelli il caso della tomba | Tumulati altri morti senza dircelo

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una vicenda legale riguarda una tomba in cui sono stati tumulati altri defunti senza il consenso dei familiari. La disputa riguarda Niccolò Rocco di Torrepadula e la moglie Luigia Bulgarelli, coinvolti in una causa che ha portato a una sentenza del Tar. Le carte giudiziarie sono state depositate, confermando la situazione di tumulazione non autorizzata di ulteriori morti nel loculo.

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Una storia che sembra uscita da un romanzo, e che invece è tutta vera, con tanto di carte bollate e sentenza del Tar quasi depositate. Protagonisti di questa disavventura cimiteriale sono Niccolò Rocco di Torrepadula e la moglie Luigia Bulgarelli. Un cognome che sotto le Due Torri non passa inosservato dal momento che la signora Luigia è la sorella di Giacomo Bulgarelli, il celebre e compianto capitano rossoblù dello scudetto del ‘64. Ma per comprendere l’origine della vicenda bisogna fare un salto indietro nel tempo. Tutto parte da un documento datato 5 febbraio 1933. In quel giorno l’allora podestà del Comune di Medicina concede a Giacomo Bulgarelli, omonimo nonno di Giacomino, fratello della signora Luigia, l’uso perpetuo di una tomba di famiglia nel cimitero cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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