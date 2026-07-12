Pamela Genini e il caso della tomba profanata | via Garofano ecco Capra

Cambio di nomi e strategia. Francesco Dolci, l’imprenditore 41enne di Sant’Omobono Terme indagato per la profanazione della salma di Pamela Genini, ha deciso di azzerare il pool di esperti che lo ha assistito. Una rivoluzione che giunge dopo settimane di crescenti tensioni e che ridisegna la mappa dei consulenti e dei legali in questa un’inchiesta. Il primo segnale di “scricchiolio” si era registrato nei giorni scorsi con il passo indietro dell’avvocato Isabella Colombo, entrata di recente ad affiancare la “storica” legale di Dolci, Eleonora Prandi (quest’ultima lo ha assistito sin dall’inizio). Dolci ha quindi revocato il mandato anche alla stessa Prandi, che lo seguiva fin dai primi passi della vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Pamela Genini, la tomba profanata: indagato Francesco Dolci, vediamo gli indizi contro di lui

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