Nonna Maxxing le nonne italiane ci ispirano ma ci interrogano sul nostro futuro
Fare il sugo la domenica, uscire senza fretta, chiacchierare con le vicine, passare un pomeriggio all’ombra invece di rispondere alle notifiche. Su TikTok tutto questo ha un nome: Nonna Maxxing. È diventato virale poiché la nostra generazione ricerca spesso la quiete, dato che la società iperproduttiva sembra toglierci sempre più spazio per rallentare. Il mondo va avanti, e il Nonna Maxxing mette in discussione lo stile di vita che ci ritroviamo a vivere ora. Riuscirà a sopravvivere anche in futuro? Cos’è il Nonna Maxxing (e perché TikTok ne è ossessionato). Su TikTok, tutto ciò che rappresenta un’estetica va virale in poco tempo. Per le persone è confortevole riconoscersi in un ambiente che le attira e sembra donare armonia a una mente caotica. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Ricette, lavori a maglia, cura della casa e ritmi più lenti. Sui social cresce il fenomeno del nonna maxxing, con la Gen Z che riscopre abitudini e valori ispirati alle nonne italiane. #ANSALifestyle bit.ly/4vivbYQ x.com
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