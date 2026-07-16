Fare il sugo la domenica, uscire senza fretta, chiacchierare con le vicine, passare un pomeriggio all’ombra invece di rispondere alle notifiche. Su TikTok tutto questo ha un nome: Nonna Maxxing. È diventato virale poiché la nostra generazione ricerca spesso la quiete, dato che la società iperproduttiva sembra toglierci sempre più spazio per rallentare. Il mondo va avanti, e il Nonna Maxxing mette in discussione lo stile di vita che ci ritroviamo a vivere ora. Riuscirà a sopravvivere anche in futuro? Cos’è il Nonna Maxxing (e perché TikTok ne è ossessionato). Su TikTok, tutto ciò che rappresenta un’estetica va virale in poco tempo. Per le persone è confortevole riconoscersi in un ambiente che le attira e sembra donare armonia a una mente caotica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nonna Maxxing, le nonne italiane ci ispirano (ma ci interrogano sul nostro futuro)

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