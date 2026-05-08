Un padre ha condiviso l’esperienza legata alla nascita del suo bambino, che presentava una piccola bollicina sul dito. Dopo aver consultato i medici, gli è stato detto che si trattava di una condizione chiamata “sindrome dei bambini farfalla”. L’uomo ha raccontato come l’annuncio abbia provocato uno shock, ma che successivamente ha deciso di affrontare la situazione, concentrandosi sulla presenza e le esigenze del suo bambino.

“Quando ti nasce un figlio, una cosa del genere non te l’aspetti e il primo impatto è uno choc, ma poi reagisci, perché ti rendi conto che lui c’è e ha bisogno di te”, racconta Sergio Muniz a “ People – Cambia il tuo punto di vista ” su Primocanale. Una piccola bollicina era apparsa sul dito di suo figlio appena nato (“In ospedale ci dissero che si succhiava il dito nell’utero”), poi l’arrivo di altre bollicine, giorni di ricovero e dopo sei mesi la diagnosi: epidermolisi bollosa. Una malattia genetica rara nota come “la sindrome dei bambini farfalla” che conta ogni anno 17 mila casi, nella forma distopica sviluppata dal figlio dell’attore e della compagna Morena Firpo esistono solo quattro casi al mondo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando è nato mio figlio aveva una bollicina sul dito, ci dissero che era perché lo succhiava nell’utero ma era la ‘sindrome dei bambini farfalla’. Ci è caduto il mondo addosso ma non ci arrendiamo”: parla Sergio Muniz

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sergio Muniz: Mio figlio è nato con la sindrome dei bambini farfalla, ci sono quattro casi al mondo uno choc, ma poi ti rendi conto che non puoi arrenderti; Sergio Muniz: Mio figlio è un bambino farfalla, ha una malattia rarissima. Da lui abbiamo imparato la pazienza, a non dare per scontato niente e a non fermarci mai; Sergio Muniz, il toccante racconto della malattia del figlio bambino farfalla: Ti crolla il mondo addosso, ma non puoi arrenderti; Sergio Muniz in concerto in ricordo del piccolo Michele.

Sergio Muniz: Mio figlio è malato, ha la sindrome dei bambini farfallaSolo 4 casi al mondo per il figlio di Sergio Muniz: ecco cos’è davvero la sindrome dei bambini farfalla, l’epidermolisi bollosa, la malattia genetica ... blogdilifestyle.it

Sergio Muniz: «Mio figlio è un bambino farfalla, ha una malattia rarissima. Da lui abbiamo imparato la pazienza, a non dare per scontato niente e a non fermarci mai»L’attore spagnolo e la compagna Morena Firpo hanno raccontato il percorso per arrivare alla diagnosi: «Ci hanno detto che nel mondo i casi come il suo sono pochissimi, appena quattro. È una mutazione ... vanityfair.it

«Quando ti dicono che tuo figlio ha una malattia rara ti crolla il mondo addosso, è uno choc, ma poi lo guardi e capisci che non puoi arrenderti, non possiamo». Sergio Muniz ha raccontato senza filtri la storia che sta vivendo insieme alla compagna Morena e a - facebook.com facebook

Muniz: «Mio figlio è nato con la sindrome dei "bambini farfalla". Ci sono 4 casi al mondo, non puoi arrenderti» x.com