Il concetto di “dieta a vita” per perdere peso e restare magri non solo è superato ma anche errato. Dimagrire ed essere in forma dipendono non solo dalle quantità di calorie ingerite ma anche dalla qualità. Le diete affamanti non portano a nessun risultato a lungo termine. Combattere il sovrappeso e vivere più a lungo e meglio sono obiettivi che si raggiungono con uno stile di vita sano che si può adottare in modo facile e senza sacrifici estremi. È quello che ci spiegano Franco Berrino e Nataliya Gera nel loro libro, Dimagrimento felice, che propone un approccio scientifico e sostenibile alla perdita di peso. Dimagrimento felice è un’opera che affronta il tema del sovrappeso e dell’obesità superando la tradizionale logica delle diete restrittive e del semplice conteggio delle calorie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Non ti insegniamo a dimagrire per l’estate ma a stare bene tutta la vita”

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