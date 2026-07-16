Non ti insegniamo a dimagrire per l’estate ma a stare bene tutta la vita
Non si tratta solo di ridurre le calorie, ma di migliorare la qualità degli alimenti consumati. La dieta a vita, che promette di mantenere il peso nel tempo, non si basa esclusivamente sulla quantità di cibo, ma anche sulla scelta di alimenti sani. Questo approccio mira a favorire il benessere generale, non solo a perdere peso per un periodo limitato. La filosofia si concentra su uno stile di vita equilibrato, che può essere mantenuto nel tempo, evitando di considerare le diete come soluzioni temporanee.
Il concetto di “dieta a vita” per perdere peso e restare magri non solo è superato ma anche errato. Dimagrire ed essere in forma dipendono non solo dalle quantità di calorie ingerite ma anche dalla qualità. Le diete affamanti non portano a nessun risultato a lungo termine. Combattere il sovrappeso e vivere più a lungo e meglio sono obiettivi che si raggiungono con uno stile di vita sano che si può adottare in modo facile e senza sacrifici estremi. È quello che ci spiegano Franco Berrino e Nataliya Gera nel loro libro, Dimagrimento felice, che propone un approccio scientifico e sostenibile alla perdita di peso. Dimagrimento felice è un’opera che affronta il tema del sovrappeso e dell’obesità superando la tradizionale logica delle diete restrittive e del semplice conteggio delle calorie. 🔗 Leggi su Dilei.it
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