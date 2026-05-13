Le relazioni che ti fanno stare bene

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato un manuale pratico che fornisce indicazioni per migliorare le relazioni interpersonali e creare legami autentici. Il testo si rivolge a chi desidera rivedere il proprio modo di interagire con gli altri, offrendo strumenti concreti e metodologie testate. La pubblicazione si concentra su come rafforzare i rapporti e favorire connessioni più sincere e durature tra le persone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

’Relazioni che funzionano’, ovvero un "manuale pratico testato per riscrivere lo stile relazionale e costruire legami autentici". E’ questo il libro di Miranda Galletti (nella foto), coach professionista che, grazie alla padronanza di 4 lingue ed alla formazione in marketing ed in general management, ha ricoperto per oltre 30 anni posizioni di rilievo in aziende operanti nel settore turistico-alberghiero ed ha stretto partnership di valore con i più grandi operatori del settore, diventando così la prima artefice dello sviluppo commerciale di diverse aziende sui mercati internazionali. "Viviamo in un’epoca paradossale – dice Galletti –: siamo tecnologicamente più connessi che mai, eppure soffriamo di una profonda solitudine relazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

le relazioni che ti fanno stare bene
© Lanazione.it - Le relazioni che ti fanno stare bene
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dipendenza affettiva: perché restiamo in relazioni che ci fanno soffrire #dipendenzaaffettiva

Video ?Dipendenza affettiva: perché restiamo in relazioni che ci fanno soffrire #dipendenzaaffettiva

Notizie correlate

Leggi anche: Rino Marchesi, disse di lui Sibilia: “è un medico che non ti fa mai morire ma non ti fa mai stare bene assai”

Intestino: 6 sintomi da tutto il corpo che ti fanno capire che non stai beneLa salute di tutto il nostro corpo passa anche e soprattutto dalla nostra salute intestinale: se il microbioma è in equilibrio, tutto l’organismo ne...

Argomenti più discussi: Perché l’amore fa paura (e può far crescere): da Pavese alle relazioni di oggi; La psicologa Camilla Andreini presenta il libro Tu non ti basti mai; Alex di Amici mi manderebbe a cag**are, senza ascoltare. Nelle relazioni provo a non perdermi, ma poi ‘bum’ salta tutto. Nei momenti down respiro, scrivo e vado avanti: parla Alex Wyse; Quattro ex partner che da principi azzurri si trasformano in incubi reali: la serie su Netflix che ti fa restare single.

le relazioni che ti fanno7 abitudini che ti fanno sembrare ricco anche senza soldiScopri le 7 abitudini che ti fanno sembrare ricco anche senza soldi per migliorare la tua immagine di successo. Questo articolo esplora le 7 abitudini ... Leggi tutto ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web