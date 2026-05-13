le relazioni che ti fanno stare bene

È stato pubblicato un manuale pratico che fornisce indicazioni per migliorare le relazioni interpersonali e creare legami autentici. Il testo si rivolge a chi desidera rivedere il proprio modo di interagire con gli altri, offrendo strumenti concreti e metodologie testate. La pubblicazione si concentra su come rafforzare i rapporti e favorire connessioni più sincere e durature tra le persone.

’Relazioni che funzionano’, ovvero un "manuale pratico testato per riscrivere lo stile relazionale e costruire legami autentici". E’ questo il libro di Miranda Galletti (nella foto), coach professionista che, grazie alla padronanza di 4 lingue ed alla formazione in marketing ed in general management, ha ricoperto per oltre 30 anni posizioni di rilievo in aziende operanti nel settore turistico-alberghiero ed ha stretto partnership di valore con i più grandi operatori del settore, diventando così la prima artefice dello sviluppo commerciale di diverse aziende sui mercati internazionali. "Viviamo in un’epoca paradossale – dice Galletti –: siamo tecnologicamente più connessi che mai, eppure soffriamo di una profonda solitudine relazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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