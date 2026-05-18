Sinner | Difficile restare vincenti per tutta la stagione Fisicamente devo stare bene

Jannik Sinner ha conquistato il suo quinto titolo consecutivo della stagione agli Internazionali d’Italia 2026, dimostrando una continuità di risultati notevole. Dopo aver ottenuto questa serie di vittorie, il tennista ha dichiarato che mantenere il livello di forma fisica sarà fondamentale per affrontare il resto dell’anno. Ha anche sottolineato le difficoltà di rimanere vincenti in tutte le competizioni e ha espresso l’obiettivo di prendersi cura del proprio corpo per continuare a competere ai massimi livelli.

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Jannik Sinner esulta agli Internazionali d’Italia 2026 ma resta con i piedi per terra dopo 5 trionfi di fila nel 2026. (leggi qui) Il numero 1 del mondo ha allungato la striscia record con la vittoria del Masters 1000 di Roma, dove ha battuto Casper Ruud nella finale del Foro Italico. Il 24enne altoatesino ha riportato l’Italia sul trono degli Internazionali 50 anni esatti dopo Adriano Panatta. I titoli consecutivi nella stagione sono 5, i Masters 1000 vinti uno dopo l’altro diventano 6, se si considera l’edizione 2025 di Parigi Bercy. “Bisogna pensare torneo dopo torneo. Fisicamente devo stare bene, altrimenti non vado da nessuna parte, per questo ringrazio i miei preparatori perché stiamo lavorando tanto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il rovescio vincente di Sinner da una posizione incredibile Sullo stesso argomento Sinner parla chiaro dopo Roma, non potrà durare: “Irrealistico stare così per tutta la stagione”Le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria agli Internazionali di Roma a sottolineare gli scenari in vista del prosieguo della... Milan, Pulisic: “È un periodo difficile, ma mi sento bene fisicamente”Direttamente dall'America, il numero 11 del Milan Christian Pulisic ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine dell'amichevole persa dagli... Sinner vince davanti a Mattarella e… si imbarazza: Sono sempre nervoso con lui(Adnkronos) – Jannik Sinner ‘si imbarazza’, di nuovo, con Sergio Mattarella. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha ... cremonaoggi.it Sinner batte Pellegrino in due set e si aggiudica il derby italiano: ecco chi sfiderà ai quartiDerby tutto azzurro al Foro Italico con il numero 1 del mondo che sfida il connazionale vera e propria rivelazione del torneo ... tuttosport.com