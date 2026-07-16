Elton John ha dichiarato pubblicamente che non si considera una banca, in risposta a una richiesta di aiuto finanziario da parte del Principe Harry. La dichiarazione è arrivata dopo che il musicista ha espresso il suo disappunto riguardo a questa richiesta, sottolineando di non voler essere visto come un sostegno economico continuo. La conversazione si è svolta in un contesto privato, senza ulteriori dettagli sulla natura della richiesta o sulle conversazioni tra i due.

Per anni Elton John è stato molto più di un semplice amico per il Principe Harry. Il custode di un legame speciale con la memoria di Lady Diana, una presenza costante nei momenti più delicati della vita del Duca di Sussex e uno dei primi volti celebri a schierarsi pubblicamente al suo fianco dopo l’addio alla royal family. Oggi, però, quella sintonia potrebbe essersi incrinata a causa del denaro. A rilanciare la notizia è stata la giornalista americana Paula Froelich, che su Substack, ripresa da Sky News Australia, racconta di un duro confronto tra il cantante britannico e il secondogenito di Re Carlo. Al centro della vicenda ci sarebbe una richiesta di aiuto economico avanzata da Harry durante una visita nella villa di John, nel Sud della Francia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Non sono una banca”: Elton John furioso con il Principe Harry

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