Harry e Elton John hanno perso la causa contro l’editore del Daily Mail. La causa riguardava presunte attività di spionaggio, ma il tribunale ha stabilito che non si trattò di spionaggio. La decisione mette fine a una delle cause più rilevanti contro la stampa britannica intentate dai due. La sentenza è definitiva e non è previsto ricorso.

Si chiude con una netta sconfitta per il principe Harry e Sir Elton John una delle più importanti cause intentate contro la stampa britannica. L'Alta Corte di Londra ha respinto tutte le accuse rivolte ad Associated Newspapers, editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, stabilendo che i due non sono riusciti a dimostrare che gli articoli contestati fossero frutto di pratiche illegali di raccolta delle informazioni. La sentenza La sentenza del giudice Matthew Nicklin mette fine a un processo durato dieci settimane e avviato nel 2022 da sette personalità pubbliche: oltre al duca di Sussex e a Elton John, figuravano il marito del cantante David Furnish, le attrici Elizabeth Hurley e Sadie Frost, l'attivista Doreen Lawrence e l'ex deputato Simon Hughes. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Harry e Elton John perdono la causa contro l’editore del Daily Mail. “Non fu spionaggio”

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