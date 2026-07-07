Il principe Harry e Elton John hanno perso la causa contro il proprietario del Daily Mail. La sentenza si riferisce a una disputa legale per violazione della privacy, intentata anche da altre celebrità. La causa riguardava presunte intrusioni nelle loro vite private. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore in Gran Bretagna. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto sui motivi o sulle eventuali conseguenze della sentenza.

Il principeHarry,che si trova in Gran Bretagna,ha perso lacausa contro il proprietario del Daily Mail.La sentenza è arrivata in merito alla causa intentata da lui e da altre pop star, tra cui Elton John per violazione della privacy. L’Alta Corte di Londra ha stabilito che: “I querelanti non sono riusciti a fornire prove sufficienti a sostegno delle loro accuse di raccolta illecita di dati”. Il Duca di Sussex ha citato in giudizio il gruppo editoriale Associated Newspapers Limited (ANL), oltre che l’editore del Daily Mail e del Mail on Sunday. Le accuse mosse verso i giornali dai querelanti nel corso del processo, durato più di due mesi,... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gran Bretagna, il principe Harry ed Elton John perdono la causa al Daily Mail

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Prince Harry arrives at London court for case against Daily Mail publisher.

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Torna a casa Harry La visita del principe reietto in Gran Bretagna, che comincia oggi, oscilla tra psicodramma e farsa, con tanto di guerra di comunicati sull’ipotesi che alloggi a Buckingham Palace. L’imbarazzo di Re Carlo. x.com

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