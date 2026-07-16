Jimmy Connors ha commentato la sconfitta di Aryna Sabalenka agli ottavi di Wimbledon, affermando di non avere spiegazioni. L’ex campione ha dedicato un lungo intervento al podcast “Advantage Connors”, criticando la giocatrice senza entrare in dettagli specifici. Connors ha dichiarato di non capire cosa sia successo e di essere senza parole riguardo alla sua eliminazione. La sua analisi si concentra sulla mancanza di motivi chiari per il risultato.

La sconfitta agli ottavi di Wimbledon ha riacceso il caso Aryna Sabalenka, e stavolta a puntarle il dito contro è una leggenda: Jimmy Connors. L’americano, otto Slam in carriera, ha dedicato alla bielorussa un lungo sfogo nel suo podcast “ Advantage Connors”, riportato in Italia dal Corriere dello Sport. Il tono è quello di chi, semplicemente, non ci arriva più. Le parole di Connors. Il ragionamento dell’ex numero uno parte da una constatazione e finisce in una domanda senza risposta: “Sabalenka dovrà iniziare a dimostrare il suo valore, adesso. Non so più cosa dire di lei. Ne parliamo da così tanto tempo, e ci ha fatto vivere un’altalena di alti e bassi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Non so più cosa dire di lei, non ho una spiegazione”: Jimmy Connors non si capacita del giallo Sabalenka

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