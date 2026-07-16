Le autorità hanno diffuso il piano per l’esodo estivo 2025, indicando che i giorni più trafficati saranno tra luglio e settembre, soprattutto nei fine settimana. Si sconsiglia di partire in questi periodi a causa dell’intenso afflusso di veicoli sulle strade. Le autorità invitano a pianificare con anticipo i viaggi e a considerare alternative per evitare disagi e congestioni.

L’estate 2025 entra nel vivo e, come ogni anno, Viabilità Italia ha diffuso il piano per l’esodo estivo. Il periodo più critico sarà compreso tra luglio e settembre, con picchi di traffico particolarmente intensi nei fine settimana.I giorni peggiori saranno i primi due sabati di agosto (1° e 8 agosto), contrassegnati dal bollino nero. In queste mattine è previsto traffico critico con code e rallentamenti diffusi sulle principali arterie, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Adriatica e sulla A2 Autostrada del Mediterraneo.Nel pomeriggio di entrambi i sabati la situazione passerà al bollino rosso (traffico intenso). Il bollino rosso caratterizzerà comunque tutti i fine settimana di luglio e agosto, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, sia per le partenze che per i rientri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Non partite per le vacanze in questi giorni: le due date da segnare

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