Nel calendario del 2026, due nuove festività sono state introdotte in Italia, rendendo più semplice individuare le date di riposo. La prima si colloca il Primo Maggio, che quest’anno cade di venerdì, creando un ponte di tre giorni che coinvolge lavoratori e studenti. Le altre festività non offrono grandi opportunità di pausa, lasciando poche occasioni di ferie in un anno con poche date di sospensione delle attività.

Il calendario del 2026 si presenta con poche occasioni di pausa per lavoratori e studenti. Il ponte del Primo Maggio rappresenta infatti l’unica vera opportunità primaverile di stacco, concentrata in appena tre giorni, da venerdì 1 a domenica 3 maggio. Una circostanza che evidenzia un’annata particolarmente povera di festività favorevoli a prolungare i fine settimana. Leggi anche: “Un nuovo giorno festivo in Italia”. L’annuncio a sorpresa, la data da segnare in rosso Un calendario povero di ponti. Nel dettaglio, il calendario 2026 penalizza diverse ricorrenze: il 25 aprile è caduto di sabato, mentre la festività del 1° novembre coinciderà con una domenica, eliminando di fatto la possibilità del tradizionale ponte autunnale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Due nuovi festivi in Italia”: tutto vero, le due date da segnare in rosso sul calendario

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