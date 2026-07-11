Docente neoassunto 2025 26 GPS sostegno supera il vincolo con le deroghe | domanda cartacea per l’assegnazione provvisoria

I docenti assunti da GPS sostegno nel 202526 sono soggetti al vincolo secondo cui possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola ove hanno svolto l'anno di prova. Il vincolo può però essere superato dalle deroghe previste dall'Ipotesi di CCNI firmato il 10 luglio 2026. L'articolo Docente neoassunto 202526 GPS sostegno supera il vincolo con le deroghe: domanda cartacea per l’assegnazione provvisoria . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial GPS 2026, ultimi consigli per inoltrare senza errori l'istanza

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