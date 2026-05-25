Un docente di ruolo può chiedere sia assegnazione provvisoria che presentare domanda per supplenze da GPS su un’altra classe di concorso

Il 18 maggio 2026 è andata in onda una puntata di Question Time dedicata a questioni scolastiche. Sono stati discussi i temi riguardanti i docenti di ruolo, che possono richiedere sia assegnazioni provvisorie sia presentare domanda per supplenze tramite GPS su altre classi di concorso. Sono stati inoltre affrontati gli elenchi regionali dei docenti per il ruolo, le supplenze e la scelta delle 150 preferenze, oltre alla conferma dei docenti di sostegno.

Elenchi regionali dei docenti per il ruolo, supplenze e scelta delle 150 preferenze, conferma del docente di sostegno: sono questi i temi al centro della puntata di Question Time del 18 maggio 2026, il format di consulenza di Orizzonte Scuola in onda sui canali social. A fare il punto della situazione è Giuseppe Semeraro, docente ed esperto di normativa scolastica. Conduce Andrea Carlino. Sì. L’assegnazione provvisoria e la partecipazione alle supplenze da GPS sono procedure distinte. Un docente di ruolo può partecipare alle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche su altra classe di concorso, se inserito nelle GPS e se compila l’istanza per le 150 preferenze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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