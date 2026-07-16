Un uomo si mette in azione da solo, eliminando criminali, in un film diretto da Uwe Boll e girato in Croazia con un budget limitato. La pellicola, classificata come B-Action e Thriller, presenta scene di violenza e vendetta. La narrazione si concentra sulla figura di un vigilante che agisce senza coinvolgimento delle forze dell’ordine, in un contesto che mescola azione e crimine.

Citizen Vigilante è un film scritto, prodotto e diretto da un discusso regista tedesco, Uwe Boll, girato in Croazia con un budget molto ridotto. In un noto database cinematografico viene classificato come B-Action, One-Person Army Action, Action, Crime, Thriller e riassunto in questi termini: “Un uomo si fa giustizia da solo cacciando criminali. La sua crociata da vigilante lo trasforma in una star dei social media ma lo mette contro il capo della polizia della città.” Questa descrizione non potrebbe essere più distante dal soggetto e dalla sceneggiatura di un film che, a prescindere dalla non brillantissima riuscita cinematografica, sta suscitando reazioni polarizzate. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non fascismo, ma nichilismo. Cosa racconta davvero Citizen Vigilante

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