Un film intitolato “Citizen Vigilante”, diretto dal tedesco Uwe Boll e interpretato da Armie Hammer, è stato diffuso su X da Elon Musk. Il film è stato descritto come di bassa qualità e non ha riscosso interesse tra il pubblico, ma è comunque diventato oggetto di discussione. Armie Hammer, attore protagonista, ha avuto accuse di abusi sessuali che hanno influito sulla sua carriera. La condivisione da parte di Musk ha attirato attenzione sulla pellicola.

Diretto dal tedesco Uwe Boll e interpretato da Armie Hammer, caduto in disgrazia dopo le accuse di abusi sessuali, è diventato un caso dopo che Musk lo ha condiviso su X. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “Citizen Vigilante” il film bruttissimo che nessuno vuole (ma piace a Musk)

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Citizen Vigilante Is The Worst Movie Of 2026 - Movie Review

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