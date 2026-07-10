Ora arriva anche il videogioco di Citizen Vigilante e c' è da chiedersi se ce lo meritavamo davvero

Notizia in breve

È stato pubblicato il videogioco di Citizen Vigilante, seguito del film di Uwe Boll. Il film, che avrebbe dovuto rilanciare la carriera di Armie Hammer, ha suscitato polemiche e ha attirato l’attenzione di Elon Musk. Sono circolate voci di lacrime e pentimenti del protagonista, mentre il progetto ha incontrato numerose difficoltà. La produzione ha generato reazioni contrastanti e discussioni online.