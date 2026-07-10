Ora arriva anche il videogioco di Citizen Vigilante e c' è da chiedersi se ce lo meritavamo davvero
È stato pubblicato il videogioco di Citizen Vigilante, seguito del film di Uwe Boll. Il film, che avrebbe dovuto rilanciare la carriera di Armie Hammer, ha suscitato polemiche e ha attirato l’attenzione di Elon Musk. Sono circolate voci di lacrime e pentimenti del protagonista, mentre il progetto ha incontrato numerose difficoltà. La produzione ha generato reazioni contrastanti e discussioni online.
Non c'è pace per Citizen Vigilante. E, a questo punto, forse neanche per noi. Il film di Uwe Boll che avrebbe dovuto riportare Armie Hammer al cinema dopo cinque anni è riuscito nel giro di pochissimo tempo a collezionare polemiche, endorsement di Elon Musk, (presunte) lacrime e pentimento del protagonista e una quantità di situazioni difficili. Ora, arriva a sorpresa anche il videogioco per PS5 che uscirà il prossimo 16 luglio. Il videogame è sviluppato da Daniel Wengenroth di Polygon Art e la descrizione promette benissimo (si fa per dire). Quando il sistema fallisce, la giustizia diventa una questione personale. Una città consumata dal crimine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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