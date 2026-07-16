Uno studio recente ha rivelato che Simonetta Vespucci, ispiratrice del volto della Venere di Botticelli, non morì di tubercolosi come si pensava, ma di un tumore alla testa. La causa potrebbe essere stata aggravata da uno stupro subito in passato. La morte avvenne a 23 anni, e questa versione dei fatti contrasta con la narrazione storica consolidata, secondo cui la sua morte sarebbe stata causata dalla tubercolosi.

Per cinque secoli i libri di storia hanno raccontato la stessa storia: Simonetta Vespucci, la donna che ispirò il volto della Venere di Botticelli, morì di tubercolosi a soli 23 anni, consumata come tante altre giovani nobildonne del Rinascimento. Ora un gruppo di ricercatori dice che quella diagnosi è sbagliata da 550 anni. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Endocrinology, Diabetes & Metabolism da un team della Queen Mary University di Londra, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e dell’Università della California, sostiene che Simonetta morì per un’emergenza endocrina: l’apoplessia di un tumore ipofisario, cioè un adenoma alla base del cervello che improvvisamente si è gonfiato o ha sanguinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non è stata la tubercolosi”: la Venere e musa di Botticelli morì per un tumore alla testa (“forse aggravato da uno stupro”). Lo svela uno studio 550 anni dopo

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Non sarebbe stata la tubercolosi ma una complicanza di un tumore, a causare la morte a 23 anni di Simonetta Vespucci, musa di Botticelli tradizionalmente identificata con la protagonista della 'Nascita di Venere' @CampusBioMedico @UofCalifornia @QMUL x.com

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