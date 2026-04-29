Cosa influenza il contenuto dei sogni? Lo svela uno studio italiano

Uno studio italiano analizza i fattori che influenzano il contenuto dei sogni. Molte persone si svegliano con la sensazione di aver sognato e ricordano chiaramente alcuni dettagli dell’esperienza onirica vissuta. La ricerca si concentra su come vari elementi possano modificare le immagini e le narrazioni che si manifestano durante il sonno. I risultati forniscono nuove informazioni sui meccanismi che sottendono il mondo dei sogni.

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