Al Met Gala 2026, il red carpet si estende per diversi metri, come di consueto, e si tiene al Metropolitan Museum di New York il primo lunedì di maggio. Tra le star presenti, Nicole si ispira alla Venere del Botticelli, mentre Gigi Hadid ricorda una musa del Canova. L’evento richiama ogni anno attenzione per le scelte di look e lo stile delle celebrità che sfilano sulla passerella.

C ome sempre il red carpet, o meglio il green carpet del Met Gala 2026 è chilometrico. L’appuntamento al Metropolitan Museum di New York è ormai, come da tradizione, il primo lunedì di maggio. Tema dell’edizione di quest’anno è Costume Art, complesso ma interessante, come alcune celeb hanno dimostrato. I beauty look? Hanno puntato sulla luminosità, su dettagli grafici e su chiome botticelliane. Stretching prima del glamour: il riscaldamento di Gigi Hadid pre Met Gala 2025 X Leggi anche › Tema, dress code e star più attese: è tutto pronto per il Met Gala 2026 Met Gala 2026, i beauty look dall’animo artistico. Le chiome botticelliane di Nicole Kidman e Beyoncé.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nicole come la Venere del Botticelli, Gigi Hadid come una musa del Canova. La bellezza prende spunto dall'arte

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Met Gala 2026, i migliori beauty look dell’evento più glamour della moda.

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