Noi rapinati dalla banda della Stelvio nera durante un barbecue con gli amici Dopo gli arresti siamo riusciti a dormire per la prima volta

Durante un barbecue con amici, un gruppo è stato vittima di una rapina da parte di una banda chiamata “Stelvio nera”. Dopo gli arresti dei responsabili, i presenti hanno riferito di aver potuto dormire per la prima volta dopo l’evento. In una serata estiva, un’auto è entrata nel giardino di una abitazione, portando paura tra i partecipanti alla festa. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Ranica. “Mamma, mamma, ci sono due persone in giardino”. Parole che spezzano una tranquilla sera d’estate e trasformano una festa tra amici in un incubo. A pronunciarle è una bimba di appena 9 anni, mentre gioca con la sorellina e un’amica nel giardino di casa. Sono circa le 23 di sabato 4 luglio. Sotto la pergola i genitori stanno facendo un barbecue con gli amici. Un’occasione per mostrare loro la nuova abitazione. Nessuno immagina che, al piano superiore, due ladri si siano introdotti in casa. I malviventi non si fanno alcuno scrupolo. “Le auto parcheggiate all’esterno, la musica, le luci accese, le voci provenienti dal giardino. Eravamo in una decina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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