Due clienti del bar hanno raccontato di aver disarmato un uomo che stava aggredendo un altro con un coltello. Uno degli avventori ha spiegato che l’aggressore, che parlava tranquillo, ha improvvisamente iniziato a colpire alle spalle un uomo senza motivo. La vittima è un uomo di 52 anni, un muratore egiziano. L’incidente è avvenuto ieri mattina in via Capecelatro.

"Parlava tranquillo, a un certo punto è venuto quest’uomo che da dietro ha incominciato ad accoltellarlo. Senza motivo". Soliman Osama, muratore egiziano di 52 anni, è tra gli avventori del bar La Giada di via Capecelatro che ieri mattina si sono trovati ad assistere all’ aggressione ai danni di Gerardo P., cinquantacinquenne. Non si è voltato dall’altra parte, anzi è intervenuto per neutralizzare il violento. L’uomo vittima dell’agguato improvviso era seduto a uno dei tavolini esterni insieme a suo padre quando è stato sorpreso alle spalle da uno sconosciuto che lo ha riempito di fendenti riducendolo in fin di vita. Osama, insieme a un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’intervento dei due avventori: "Gli siamo saltati subito addosso e siamo riusciti a disarmarlo"

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L’intervento dei due avventori: Gli siamo saltati subito addosso e siamo riusciti a disarmarloParlava tranquillo, a un certo punto è venuto quest’uomo che da dietro ha incominciato ad accoltellarlo. Senza motivo. Soliman Osama, muratore egiziano di 52 anni, è tra gli avventori del bar La Gia ... ilgiorno.it