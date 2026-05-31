Furti d’auto a Palermo sgominata la banda del cavallo di ritorno | nove gli arresti trenta gli indagati

Notizia in breve

Una banda criminale dedicata ai furti di auto, riciclaggio di pezzi e estorsioni tramite il metodo del «cavallo di ritorno» è stata smantellata. Nove persone sono state arrestate e altre trenta indagate. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete che operava nel settore dei veicoli rubati e dei ricambi, coinvolgendo anche richieste di denaro in cambio delle vetture o dei ricambi. L’operazione ha coinvolto diverse zone della città.