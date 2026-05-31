Furti d’auto a Palermo sgominata la banda del cavallo di ritorno | nove gli arresti trenta gli indagati
Una banda criminale dedicata ai furti di auto, riciclaggio di pezzi e estorsioni tramite il metodo del «cavallo di ritorno» è stata smantellata. Nove persone sono state arrestate e altre trenta indagate. Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete che operava nel settore dei veicoli rubati e dei ricambi, coinvolgendo anche richieste di denaro in cambio delle vetture o dei ricambi. L’operazione ha coinvolto diverse zone della città.
Una filiera criminale specializzata nei furti d’auto, nel riciclaggio dei pezzi di ricambio e nelle estorsioni attraverso il cosiddetto «cavallo di ritorno». È quella che la polizia di Stato ha smantellato con l’operazione condotta dagli investigatori del commissariato Porta Nuova, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone, emessa dal gip di Palermo su richiesta della Procura. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe agito in maniera strutturata e organizzata, occupandosi dell’intera catena criminale: dall’individuazione delle auto da rubare fino allo smontaggio dei veicoli e alla vendita dei componenti sul mercato nero. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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