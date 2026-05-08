Dopo più di 25 anni, Liam e Noel Gallagher sono stati intervistati insieme per un nuovo documentario, un evento che ha catturato l’attenzione dei fan. La casa di distribuzione ha annunciato che il film sarà nelle sale a settembre, offrendo agli appassionati un’opportunità unica di ascoltare le loro parole direttamente da loro. L’intervista rappresenta un momento raro di confronto tra i due fratelli, noti per la loro lunga rivalità.

Disney ha svelato che a settembre arriverà nelle sale cinematografiche il progetto che regalerà ai fan un'imperdibile intervista ai due fratelli. Liam e Noel Gallagher saranno al centro di un nuovo documentario ideato da Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. Disney ha inoltre rivelato che il progetto, in arrivo nelle sale nel mese di settembre, che verrà distribuito anche in formato IMAX, regalerà ai fan la prima intervista in cui i due fratelli sono insieme dopo oltre 25 anni. I dettagli del progetto Lo studio ha annunciato che il documentario arriverà nei cinema l'11 settembre e, successivamente, sarà disponibile su Disney+. La regia del progetto è stata affidata a Dylan Southern e Will Lovelace e racconterà lo storico ritorno sul .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oasis: Liam e Noel Gallagher intervistati insieme dopo oltre 25 anni per un nuovo documentario

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