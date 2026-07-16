Due attaccanti, Nkunku e Chukwueze, sono stati schierati come titolari in vista della prossima stagione, mentre Pulisic e Leao potrebbero non essere disponibili. Pulisic è ancora infortunato e si prevede che resti fuori a lungo, mentre Leao potrebbe non far parte della rosa ancora per un po’. La squadra si sta preparando con i due attaccanti come punti fermi, in attesa di conoscere lo stato di salute degli altri giocatori.

Di Pulisic e Leao rischia di non rimanerne nemmeno uno. Nella conta dei titolari di inizio stagione almeno, quando Chris sarà probabilmente ancora fuori per infortunio e Rafa chissà se e per quanto farà ancora parte del gruppo. Che sia un nuovo Milan si capisce anche da qui: i due esterni titolari, per una stagione avanzati da Allegri a centro area, saranno rimpiazzati da Nkunku e Chukwueze. Il primo è tornato in ottime condizioni fisiche, già pronto allo sprint. Di Chukwu ha parlato Amorim nel giorno della presentazione, uno dei pochi singoli a cui l’allenatore ha dedicato parole specifiche, esattamente queste: "Chukwueze resterà con noi, perché ci servono giocatori da uno contro uno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Milan, ecco Nkunku e Chukwueze: i due sprinter titolari aspettando Pulisic e Leao

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, questo attacco è da rifare. Pulisic e Leao restano a digiuno. Già bocciati Gimenez e NkunkuIl Milan affronta un momento difficile in attacco, con Pulisic e Leao ancora senza reti dopo 60 giorni, dall’ultimo gol di Leao contro Cremona.

Sassuolo Milan, Allegri cambia tutto e rivoluziona l’attacco! Nkunku favorito su Pulisic accanto a LeaoPer la partita contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan ha deciso di apportare una modifica all’attacco, scegliendo Nkunku al posto di Pulisic.

Temi più discussi: L’alba del Milan: Gila c’è già, Leao tra i cedibili; Milan, definito il futuro di Jashari: ecco la decisione di Amorim per la prossima stagione; Milan, inizia il raduno e... Cardinale arriva in elicottero come Berlusconi - Video; Milan, la lista dei convocati di Amorim per il raduno. Assenti due giocatori.

COMINCIA L'ERA AMORIM. Primo raduno a Milanello: ecco il gruppo con cui il nuovo tecnico inizierà a costruire il suo Milan. (I nazionali impegnati al Mondiale rientreranno nelle prossime settimane.) PORTIERI • Terracciano • Torriani • Bouyer (2 x.com

Milan, ecco Nkunku e Chukwueze: i due sprinter titolari aspettando Pulisic e LeaoL’ex Chelsea va veloce, il nigeriano stimato da Amorim. Tra infortuni e mercato, ora tocca a loro ... msn.com

Milan, Amorim può rilanciare questo giocatore: il rossonero può tornare protagonistaRuben Amorim può riuscire a far tornare protagonista il calciatore che nella passata stagione è stato una delusione per il Milan. spaziomilan.it