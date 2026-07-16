Milan ecco Nkunku e Chukwueze | i due sprinter titolari aspettando Pulisic e Leao

Da gazzetta.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due attaccanti, Nkunku e Chukwueze, sono stati schierati come titolari in vista della prossima stagione, mentre Pulisic e Leao potrebbero non essere disponibili. Pulisic è ancora infortunato e si prevede che resti fuori a lungo, mentre Leao potrebbe non far parte della rosa ancora per un po’. La squadra si sta preparando con i due attaccanti come punti fermi, in attesa di conoscere lo stato di salute degli altri giocatori.

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Di Pulisic e Leao rischia di non rimanerne nemmeno uno. Nella conta dei titolari di inizio stagione almeno, quando Chris sarà probabilmente ancora fuori per infortunio e Rafa chissà se e per quanto farà ancora parte del gruppo. Che sia un nuovo Milan si capisce anche da qui: i due esterni titolari, per una stagione avanzati da Allegri a centro area, saranno rimpiazzati da Nkunku e Chukwueze. Il primo è tornato in ottime condizioni fisiche, già pronto allo sprint. Di Chukwu ha parlato Amorim nel giorno della presentazione, uno dei pochi singoli a cui l’allenatore ha dedicato parole specifiche, esattamente queste: "Chukwueze resterà con noi, perché ci servono giocatori da uno contro uno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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