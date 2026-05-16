Probabile formazione Milan | Allegri senza Leão spunta la nuova coppia Nkunku-Giménez per il Genoa
Il Milan si prepara ad affrontare la sfida contro il Genoa senza la presenza di Leão, che probabilmente salterà l'incontro. Per sostituirlo, potrebbe essere schierata una coppia composta da Nkunku e Giménez, secondo le ipotesi più recenti. L'allenatore, Massimiliano Allegri, sta valutando le scelte da fare in vista di questa partita, considerando le assenze e le disponibilità della rosa. La partita si giocherà tra le mura del campo avversario, con il tecnico che si sta concentrando sulle modifiche alla formazione.
La probabile formazione del Milan per il Genoa: Massimiliano Allegri affronta l'emergenza squalifiche e lancia dal 1' la coppia Nkunku-Giménez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Probabile formazione Milan: Allegri torna coi titolari, ci sono anche Pulisic e Leao
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