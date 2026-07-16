Nigel Farage ha reagito duramente alla sconfitta contro l’Argentina, criticando le provocazioni dei calciatori argentini sulle isole Falkland Malvinas. Ha affermato che il Regno Unito dovrebbe rafforzare la marina militare per rispondere alle tensioni legate alla disputa territoriale. Farage ha sottolineato la necessità di una risposta più forte, senza specificare ulteriori azioni concrete. La posizione segue le polemiche scatenate dalle dichiarazioni e dai comportamenti dei giocatori durante le partite.

Dopo le provocazioni dei calciatori argentini sulle isole FalklandMalvinas ha detto che il Regno Unito dovrebbe rafforzare la marina militare, addirittura Il politico di estrema destra britannico Nigel Farage l’ha presa molto male: nell’unico post su X in cui ha commentato la partita si è concentrato sul comportamento dei calciatori argentini, che secondo lui è stato «disgustoso». Poi ha aggiunto che «la cosa più urgente da fare è rafforzare la marina militare», presumibilmente allo scopo di resistere a un ipotetico tentativo di invasione delle isole da parte dell’Argentina. Non c’è alcun motivo concreto per pensare che l’Argentina voglia invadere le Isole FalklandMalvinas. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nigel Farage ha preso molto male la sconfitta contro l’Argentina

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Nigel Farage cancels press conference last minute

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