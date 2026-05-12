Nigel Farage può mangiarsi la politica britannica

Alle ultime elezioni in Regno Unito, la scena politica si è frammentata, favorendo le forze di destra populista guidate da Nigel Farage. Questa divisione ha portato a una distribuzione più paritaria dei voti tra i vari partiti, rendendo più difficile formare maggioranze stabili. Farage, che conduce un movimento di destra, ha ottenuto un incremento di consensi rispetto alle tornate precedenti, contribuendo a ridefinire gli equilibri nel panorama politico britannico.

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La frammentazione vista alle recenti elezioni avvantaggia la sua destra populista, che non è mai stata così forte e organizzata Alle elezioni di settimana scorsa nel Regno Unito Reform UK, il partito di destra populista di Nigel Farage, ha consolidato i suoi consensi praticamente ovunque. Il riassetto del sistema politico, che non è mai stato così frammentato, gioca a suo favore, rendendo realistica un’ipotesi impensabile fino a pochi mesi fa: che Farage possa ambire credibilmente a diventare primo ministro. Alle amministrative di un anno fa era stato evidente che Reform poteva competere con i Laburisti e i Conservatori, i partiti storici ed egemoni di un bipolarismo che non c’è più.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Nigel Farage può mangiarsi la politica britannica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ipswich criticata per la visita di Nigel Farage2026-03-24 13:13:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Nigel Farage…Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Maxi Lopez, Miguel Bosè, Lamberto Bava, Jaap de Hoop Scheffer, Alec Baldwin, Benedetto della Vedova,...